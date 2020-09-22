Son dakika: BAE'den ABD'ye İncirlik Üssü teklifi! Veliaht Prens Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor...

Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Prensi Muhammed Bin Zayed Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. Doğu Akdeniz'den Libya'ya her alanda Türkiye'nin karşısında saf tutan, İsrail ve ABD'nin yanından ayrılmayan Zayed'in son hamlesi İncirlik Üssü ile ilgili oldu.

ABD'YE İNCİRLİK ÜSSÜ TEKLİFİ

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlı duruşu sürerken, ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'a destek çıkmıştı. İlişkiler bir nebze gerilince BAE Veliaht Prensi Zayed deveye girdi. Zayed, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki gücünü kendi ülkesine taşımasını teklif etti.

Teklif, Pentagon'a iletildi.

YUNANİSTAN'A TAŞIMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Washington Examiner'a konuşan Wisconsin Senatörü Ron Johnson, ABD'nin Türkiye ile yaşadığı gerilimler nedeniyle İncirlik Üssü'nü Yunanistan'a taşımayı düşündüğünü söylemişti.

ancak Pentagon, yaptığı açıklamada Washington'un İncirlik Hava Üssü'nden taşınma gibi bir planının olmadığını kaydetmişti.

NATO için hayati konumda olan İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait onlarca nükleer savaş başlığı olduğu düşünülüyor.