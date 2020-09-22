Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.
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Alınan bilgiye göre Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, bugün saat 14.00'te başlayacak.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! AB liderler zirvesinden önce kritik iki görüşme! Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya online mesaj verecek! İşte gündemindeki konular...