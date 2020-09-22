Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.

AA Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:08 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:14 ABONE OL