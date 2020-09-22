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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:08 Son Güncelleme: 22.9.2020 11:14 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.

SAATİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştireceği video konferans, bugün saat 14.00'te başlayacak.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulunacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu
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