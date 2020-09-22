Son dakika haberi: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerilimin kaynağından birisi de, Yunanistan'ın hukuksuz olarak öne sürdüğü Sevilla haritası... Rum-Yunan tarafının Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsetmek için kullanmaya çalıştığı bu harita, İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandı. Bu haritaya, son dönemlerde devam eden gerginlik sürecinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Akar tarafından tepki gösterildi. Peki, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak ortaya attığı Sevilla haritası nedir? İşte, Sevilla haritası ile ilgili merak edilenler.