Son dakika haberi: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

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Son dakika haberi: ile arasındaki gerilimin nedenlerinden olan haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

Son dakika haberi... ile arasında Doğu 'de yaşanan gerilim ile beraber, özellikle Meis adası üzerinden farklı tartışmalar ortaya çıktı. Bu tartışmaların haricinde haritası da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından çok kez dillendirildi ve son olarak dün ABD tarafından Sevilla haritasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsetme amacı taşıyan Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisi tarafından kullanılıyor. Peki, Sevilla haritası nedir? İşte, Sevilla haritası hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 12:44 Son Güncelleme: 22.9.2020 12:44 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

ile arasında devam eden gerilimin kaynağından birisi de, Yunanistan'ın hukuksuz olarak öne sürdüğü haritası... Rum-Yunan tarafının Türkiye'yi kıyılarına hapsetmek için kullanmaya çalıştığı bu harita, İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandı. Bu haritaya, son dönemlerde devam eden gerginlik sürecinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Akar tarafından tepki gösterildi. Peki, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak ortaya attığı Sevilla haritası nedir? İşte, Sevilla haritası ile ilgili merak edilenler.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler | Video

Son dakika: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

haritası, Rum-Yunan ikilisinin 'yi kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, 'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum yönetiminin 2004 yılında ilan ettiği MEB'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.

Son dakika: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru 'in ortasına kadar iniyor ve 'ye Antalya körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.

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Son dakika haberi: Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin nedenlerinden olan Sevilla haritası nedir? Sevilla haritası hakkında bilgiler
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