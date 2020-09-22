SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YAŞLILAR

Ghebeyesus, şu an dünya genelinde yaklaşık 200 ayrı Covid-19 aşısının klinik deney aşamasına girdiği veya girmeye hazır olduğunu kaydetti. Aşı sağlık çalışanları ve riskli topluluklara yapılacak Daha önceki deneyimlerin, bu aşılardan bazılarının başarılı, bazılarının başarısız olacağını gösterdiğine işaret eden Ghebreyesus, aşı adayları ne kadar çok olursa, güvenli ve etkili bir aşı bulunması ihtimalinin de o kadar yüksek olacağını dile getirdi. "COVAX programı, bütün ülkelerin Covid-19 aşılarını aynı zamanda edinebilmesini ve bu aşıların öncelikle sağlık çalışanları ile yaşlılar gibi yüksek riskli topluluklara verilmesini güvence altına almayı amaçlıyor" dedi.