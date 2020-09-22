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! acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

haberi... Devlet destekli üreticisi China National Biotec Group (CNBG), yeni aşı adaylarından ikisinin yıl içinde genel kamu kullanımı için onay almasından umutlu olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 15:40 Son Güncelleme: 22.9.2020 15:41 ABONE OL
SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

haberine göre Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Şirketin başkan yardımcısı Zhang Yuntao, Reuters'a verdiği demeçte, "CNBG, iki aşısının şartlı onaylarının gereklilikleri hakkında ilgili devlet yetkilileriyle görüşüyor" dedi. CNBG'nin iki adayı Çin'in acil durum kullanım programına dahil edildi.

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

2021 YILININ SONUNA KADAR 2 MİLYAR DOZ AŞI BEKLENİYOR

Bunlardan biri, firmanın 3. faz denemesini yürüttüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu ay acil durum onayı aldı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ eşgüdümünde yürütülen Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşısının sağlanmasının beklendiğini belirtti.

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE YAŞLILAR

Ghebeyesus, şu an dünya genelinde yaklaşık 200 ayrı aşısının klinik deney aşamasına girdiği veya girmeye hazır olduğunu kaydetti. sağlık çalışanları ve riskli topluluklara yapılacak Daha önceki deneyimlerin, bu aşılardan bazılarının başarılı, bazılarının başarısız olacağını gösterdiğine işaret eden Ghebreyesus, aşı adayları ne kadar çok olursa, güvenli ve etkili bir aşı bulunması ihtimalinin de o kadar yüksek olacağını dile getirdi. "COVAX programı, bütün ülkelerin Covid-19 aşılarını aynı zamanda edinebilmesini ve bu aşıların öncelikle sağlık çalışanları ile yaşlılar gibi yüksek riskli topluluklara verilmesini güvence altına almayı amaçlıyor" dedi.

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!

EN KISA YOL BÜTÜN ÜLKELERDE İNSANLARIN BİR KISMINA AŞI YAPILMASI

Ghebreyesus, pandemisini bitirecek ve küresel ekonominin canlanmasını gerçekleştirecek en kısa yolun, bazı ülkelerdeki bütün insanlara yapılması değil, bütün ülkelerde insanların bir kısmına aşı yapılması olduğuna dikkat çekti.

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SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı acil kullanım programına dahil edildi: Çinli şirket tarih verdi!
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