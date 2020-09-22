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’de skandal görüntü! Rus askerleri ile ’li teröristler böyle yakalandı

Terör örgütü - mensubu terörist, 'nin kuzeyinde Silahlı Kuvvetleri'na bağlı birliklerle görüntülendi. Terörist mensubu Rus zırhlı araçların yanında serbestçe dolaşırken, kameraya yakalandı.Terör örgütü mensubunun görüntülerinin tam olarak hangi noktada kayda alındığı bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki aldığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 10:21 Son Güncelleme: 22.9.2020 10:24 ABONE OL
Suriye’de skandal görüntü! Rus askerleri ile YPG’li teröristler böyle yakalandı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde silip süpürdüğü bölgede adeta can çekişen ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği YPG'ye, Rusya kucak açtı.

Rusya ile YPG, Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Dün bölgede gerçekleştirilen bir devriyeden aktarılan görüntüler dikkat çekti.

Terör örgütü PYD mensubu Rus aracından inerken görüntülendi | Video

ORTAK DEVRİYEDELER

Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG'li indi.

Görüntülerde, YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.

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Suriye’de skandal görüntü! Rus askerleri ile YPG’li teröristler böyle yakalandı
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