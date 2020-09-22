Suriye’de skandal görüntü! Rus askerleri ile YPG’li teröristler böyle yakalandı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde silip süpürdüğü bölgede adeta can çekişen ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği YPG'ye, Rusya kucak açtı.

Rusya ile YPG, Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Dün bölgede gerçekleştirilen bir devriyeden aktarılan görüntüler dikkat çekti.

Terör örgütü PYD mensubu Rus aracından inerken görüntülendi | Video

ORTAK DEVRİYEDELER

Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG'li indi.





Görüntülerde, YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.



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