ABD, ünlü Rus iş adamının şirketlerine yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, geçtiğimiz günlerde İran'a ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yaptırım uyguladı. ABD'nin yaptırım kararlarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de ünlü Rus iş adamına yaptırım uygulama kararı geldi.

RUS İŞ ADAMI VE ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeniy Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

'RUS GÜVENLİK VE İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ'

Açıklamada, Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşların Rus güvenlik ve istihbarat servisleri ile doğrudan ilişkili olduğu ve Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) etkisini artırmak için çalıştığı belirtildi.

PUTİN'İN 'ŞEF'İ LAKABIYLA BİLİNİYOR

Ayrıca Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla da bilinen Yevgeniy Prigozhin'e bağlı bazı isimlerin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yevgeniy Prigozhin, kötü siyasi ve ekonomik etkisini tüm dünyaya yaymak için uluslararası bir destekçiler ağına sahip. ABD, Prigozhin'in küresel operasyon yürütme yeteneğini hedeflemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

6 ŞİRKET VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE YAPTIRIM

Buna göre, değerli maden ve elmas sektöründe bulunan Rusya merkezli MFinans, CAR merkezli Lobaye Yatırım, St. Petersburg merkezli Okeanos, Finlandiya merkezli lojistik ve yatırım şirketleri Optima Freight OY, Unicum Trade OY ve ACEX OY'a yaptırım uygulandı.

Bunun yanı sıra söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin de yaptırım listesine eklendiği ve bu isimlerin Prigozhin ile doğrudan ilişkisi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yevgeniy Prigozhin'in Ukrayna, Suriye, Sudan, Libya ve Mozambik gibi ülkelerde operasyonlar yürüten ve ABD tarafından daha önce yaptırım listesine eklenmiş Rus paralı savaşçı şirketi Wagner'in de yöneticisi ve finansörü olduğuna inanıldığı kaydedildi.

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