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Alman mahkemesi kararını verdi

’da Münster kentinde hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız olan bir çift, dava açtı. Dava bugün sonuçlandı. Münster , çifti haksız buldu. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Ezan okunmasının dini özgürlük olduğu" belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 20:26 ABONE OL
Alman mahkemesi kararını verdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Oer-Erkenschwick kasabasında bir çift, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Çift, cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle dava açtı.

ÇİFT HAKSIZ BULUNDU

Bugün görülen davada Münster kenti Yüksek İdari Mahkemesi, söz konusu çifti haksız buldu. "Ezan okunmasının dini özgürlük olduğunu" belirten mahkeme, cami lehine karar verdi. Mahkeme kararının, Oer-Erkenschwick'teki tüm camileri kapsayacağı ifade edildi.

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Alman mahkemesi kararını verdi
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