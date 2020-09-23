Alman mahkemesi kararını verdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Oer-Erkenschwick kasabasında bir çift, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Çift, cami hoparlöründen ezan okunmasından rahatsız oldukları gerekçesiyle dava açtı.
ÇİFT HAKSIZ BULUNDU
Bugün görülen davada Münster kenti Yüksek İdari Mahkemesi, söz konusu çifti haksız buldu. "Ezan okunmasının dini özgürlük olduğunu" belirten mahkeme, cami lehine karar verdi. Mahkeme kararının, Oer-Erkenschwick'teki tüm camileri kapsayacağı ifade edildi.Suudi Kral, ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek verdi SON DAKİKA | Corona aşısında dünyanın kilitlendiği gelişme! Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor...