Almanya, Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadığını açıkladı

5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, Belarus'ta protestoların sebebi haline geldi. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla halk, günlerdir protesto gösterileri düzenliyor. Bazı ülkeler ise Lukaşenko'nun meşruiyetini kabul etmediklerini belirtti. Bu ülkelere bugün Almanya da eklendi.

"DEMOKTRATİK MEŞRUİYETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Lukaşenko'nun bugünkü yemin töreninin gizlice hazırlanmış olmasına dikkati çekerek, "Belarus'taki seçimler hiçbir şekilde demokratik bir seçim için gereken asgari şartları karşılamıyordu. Ne adil ne de özgür bir seçimdi. Bu nedenle, daha önce Başbakan Angela Merkel'in söylediği gibi, bu seçimlerin sonuçlarını tanımadık. Dolayısıyla Lukaşenko, meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmesini sağlayacak koşullar yerine getirilmiş olmadığından bugünkü törenden sonra demokratik meşruiyet iddiasında bulunamaz." ifadelerini kullandı.

BEŞİNCİ KEZ SEÇİLMİŞTİ

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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