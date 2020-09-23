Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Son dakika haberler… Dünya üzerinde birçok ülkede corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar sürüyor. Öte yandan çalışmaları yürüten şirketler arasındaki yarışta bu kez ABD'li şirket Johnson&Johnson tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar dünyadaki en geniş çaplı araştırmanın başlatılacağı duyurusu üzerine dünya bu çalışmadan gelecek iyi haberlere kilitlendi. İşte ABD'li şirketten gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili detaylar…

BUGÜNE KADARKİ EN GENİŞ ÇAPLI CORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMASI BAŞLIYOR!

Corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de ABD'li şirket Johnson&Johnson başlattığı aşı çalışmalarına yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirketin geliştirdiği aşı adayı Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllü üzerinde test edilecek.