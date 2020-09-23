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Corona aşısında gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Tüm dünyada corona virüsü aşısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken 'den gelen haberi heyecanlandırdı. Ülkelerin aşı yarışında dikkatleri üzerine çeken isim bu kez JohnsonJohnson şirketi oldu. Bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı çalışmanın başlatacağı haberi üzerine dünya bu araştırmadan gelecek gelişmelere kilitlenirken corona virüse karşı geliştirilen bu tek doz aşının testi için açıklanan detaylar dikkat çekti. İşte ABD'den gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 23.9.2020 19:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 19:35 ABONE OL
Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

haberler… Dünya üzerinde birçok ülkede corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar sürüyor. Öte yandan çalışmaları yürüten şirketler arasındaki yarışta bu kez 'li şirket Johnson&Johnson tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar dünyadaki en geniş çaplı araştırmanın başlatılacağı duyurusu üzerine dünya bu çalışmadan gelecek iyi haberlere kilitlendi. İşte ABD'li şirketten gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili detaylar…

BUGÜNE KADARKİ EN GENİŞ ÇAPLI CORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMASI BAŞLIYOR!

Corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de ABD'li şirket Johnson&Johnson başlattığı aşı çalışmalarına yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirketin geliştirdiği aşı adayı Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllü üzerinde test edilecek.

Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Merkezi 'de bulunan Johnson&Johnson şirketi, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor.

Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren , Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak. Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı Covid-19 aşı araştırmalarından biri olacak.

Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

EBOLA AŞISI MODEL ALINDI

Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşı adayının, şirketin Ebola aşısını model aldığı ve geç aşama için diğerlerinden biraz faklı bir teknolojiyle üretildiği ifade ediliyor.

'de geç aşama testlerine başlanan 3 aşının aksine Johnson&Johnson'ın aşısının 2 değil bir doz vurulması gerekiyor.

Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Şirket yetkilisi Dr. Paul Stoffels, araştırmanın, aşı adayının etkisi hakkında gelecek yıl başına kadar cevaplar alınmasını sağlayacak kadar geniş kapsamlı olduğunu söyledi.

'de son aşamadaki Covid-19 aşıları arasında Moderna ve Pfizer'ın geliştirdikleri de bulunuyor.

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Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!
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