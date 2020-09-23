Corona aşısında son dakika gelişmesi: Bugüne kadarki en geniş çaplı aşı çalışması başlıyor!

Son dakika haberler… Dünya üzerinde birçok ülkede corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar sürüyor. Öte yandan çalışmaları yürüten şirketler arasındaki yarışta bu kez ABD'li şirket Johnson&Johnson tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugüne kadar dünyadaki en geniş çaplı araştırmanın başlatılacağı duyurusu üzerine dünya bu çalışmadan gelecek iyi haberlere kilitlendi. İşte ABD'li şirketten gelen son dakika corona virüsü aşısı ile ilgili detaylar…
Corona virüsü aşısı ile ilgili çalışmalarda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de ABD'li şirket Johnson&Johnson başlattığı aşı çalışmalarına yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şirketin geliştirdiği aşı adayı Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllü üzerinde test edilecek.
Merkezi ABD'de bulunan Johnson&Johnson şirketi, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği tek doz aşının koruyuculuğunu test etmek için geniş katılımlı nihai çalışmasını başlatıyor.
Şirketin geliştirildiği aşı adayı bugünden itibaren ABD, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru'da 60 bin gönüllüye yapılacak. Çalışma, dünyada bugüne kadarki en geniş katılımlı Covid-19 aşı araştırmalarından biri olacak.
EBOLA AŞISI MODEL ALINDI
Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşı adayının, şirketin Ebola aşısını model aldığı ve geç aşama için diğerlerinden biraz faklı bir teknolojiyle üretildiği ifade ediliyor.
ABD'de geç aşama testlerine başlanan 3 aşının aksine Johnson&Johnson'ın aşısının 2 değil bir doz vurulması gerekiyor.
Şirket yetkilisi Dr. Paul Stoffels, araştırmanın, aşı adayının etkisi hakkında gelecek yıl başına kadar cevaplar alınmasını sağlayacak kadar geniş kapsamlı olduğunu söyledi.
ABD'de son aşamadaki Covid-19 aşıları arasında Moderna ve Pfizer'ın geliştirdikleri de bulunuyor.