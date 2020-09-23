Dünyadan Kovid gelişmeleri: İyileşenler 23 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid- 19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 23 milyonu aştı. Hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 969 bin 362'ye yükseldi.DSÖ: Testleri devam eden Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok.Japonya: Ushio şirketi, insana zarar vermeden Kovid'i yok eden ultraviyole ışın yayan cihaz üretti.İngiltere: Publar 22:00'dan sonra kapanacak.Hindistan: Son 24 saatte bin 53 kişi daha öldü.Brezilya: 455 kayıp daha.Meksika: 204 kişi öldü.Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 420 bini aştı.Arap ülkeleri: Kovid-19 nedeniyle Lübnan'da 10, Cezayir'de 7, Ürdün ve Bahreyn'de 2, Kuveyt'te 1 kişi daha yaşamını yitirdi.