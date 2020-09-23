Şam rejimi kontrolündeki bölgelerde kıtlık başladı

İÇ savaş nedeniyle zor günler geçiren Suriye ekonomisi, ABD'nin Şam rejimine yaptırımlar getirdiği Sezar Yasası'nın ardından çökme tehlikesi yaşıyor. Yokluktan kırılan Suriye halkı Şam, Halep ve Lazkiye'de ekmek ve benzine ulaşamıyor. Un ve benzin sıkıntısı yaşanan bölgelerde yaşayan siviller, Şam rejiminekarşı büyük gösteriler düzenliyor. Fırınların ve benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşuyor. Şam rejimi hanelere ekmek kotası ile araçlara sınırlı benzin uygulamasını başlatacak. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Suriyeliler'in neredeyse yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Suriye'nin tahıl ambarı olarak kabul edilene Cezire-Haseke bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor. Suriye hükümeti bölgedeki zengin petrol yataklarını ise ABD destekli PKK/YPG terör örgütü ile paylaşıyor.