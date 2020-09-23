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Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? 'ten dikkat çeken tahmin!

Son dakika: Coronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgın son baharın gelmesiyle yeniden etkisini artırıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve yeni piklerle boğuşurken, salgın ile ilgili dikkat çeken öngörülerini sürdürüyor. Gates, bu kez de salgının ne zaman sona ereceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:52 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan küresel salgının biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu , yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

Fox News Sunday'e konuşan Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.

Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

Koronavirüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.

Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı"

Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.

Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!

Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren , Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

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Son dakika: Coronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates'ten dikkat çeken tahmin!
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