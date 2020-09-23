Son dakika: Fransa'da bomba paniği! Eyfel Kulesi tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgeyi güvenlik çemberine aldığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi, saldırı ihbarı nedeniyle boşaltıldı | Video

Eyfel Kulesi, bir adamın bomba patlatmakla tehdit etmesi üzerine kapatıldı. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

BOMBA İHBARININ ARDINDAN TAHLİYE

Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti.

Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.

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