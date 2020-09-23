Son dakika: Yunan Dimokratia gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

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Son dakika: Yunan küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

Son dakika haberi: 'nin 'deki hamlelerini hazmedemeyen , gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef alan Yunan büyük bir skandala daha ima attı. Başkan Erdoğan'ın avukatı ile suç duyurusunda bulunduğu gazete küstah manşetini tekrar yayınladı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:11 Son Güncelleme: 23.9.2020 09:31 ABONE OL
Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

alçaklığını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstah manşetin ardından 'Erdoğan Dimokratia'ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız' başlığı ile yayınlanan Yunan 'Dimokratia' gazetesi, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer verdi.

Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

KÜSTAH YAZI

Başyazıda ise, "Biz vatana hizmet ettik. Ulusun düşmanına karşı narin olamayız" denildi. Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunmasına, birkaç istisna hariç Yunan medyasının ve biri hariç siyasi partilerin duyarsız kalmalarına tepki gösteren Dimokratia, "Haber, sabah saatlerinde gündemin ilk sırasında iken daha sonra birden bire sitelerden kayboldu. Bu durum, haberin Başbakanlıktan verilen talimat üzerine sitelerden kaldırılmış olabileceği şüphesi yaratıyor" diye yazdı.

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Hürriyet'in haberine göre;İktidar partisi Yeni Demokrasi'nin Avrupa milletvekili eski yazar Yorgo Kirtsos ise, 'Parapolitika' radyosuna verdiği demecinde, ", partiyi ve hükümeti sürekli sabote etmeye çalışıyor" dedi.

Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN HADDİ AŞAN SÖZLER

Yunan Parlamentosu'nun sembolik konumdaki Cumhurbaşkanlığı makamına, hukukçu ve kadın olması nedeniyle seçtiği eski Danıştay Başkanı Katerina Sakelaropulu (64), ilk resmi yurtdışı ziyaretini yaptığı Kıbrıs Rum Kesimi'nde 'ye karşı haddini aşan açıklamalarda bulundu. Sakalerapulu, her konuşmasına 'Türkiye işgalci' diye başladı, savaş çığırtkanlığı yaptı.

Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

YALANLARINI SÜRDÜRDÜ

'de krizin tırmandığı bir dönemde 'nin Kaş ilçesinin karşısındaki Meis Adası'na giderek gündem olan Sakelaropulu, bu kez geleneklere uygun olarak ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs Rum Kesimi'ne gerçekleştirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere siyasi parti liderleriyle görüştü, Rum meclisine seslendi. Konuşmalarını yazılı metinden okuyan Cumhurbaşkanı, her temasında, "İşgalci Türkiye'ye karşı mücadele ediyoruz, Türkiye Doğu Akdeniz'i işgal ediyor" dedi.

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'ASKERLER ÇEKİLSİN'

Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'in onuruna verdiği akşam yemeğinde hızını alamayan Sakelaropulu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Rum yönetimi) egemenlik alanlarını işgal ediyor. Kıbrıs sorununu da çözmek istiyoruz. Türkiye'nin çağ dışı garantörlüğünün olmayacağı ve Türk işgal askerlerinin adadan tamamen çekileceği bir anlaşma olmazsa olmazımızdır" dedi. Nikos Anastasiadis'in yanı sıra yemeğe katılan Rum siyasilerden bol bol alkış aldı.

Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

BAŞPAPAZ BİLE ŞAŞIRDI

Sakelaropulu, Ortodoks Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'u ziyaretinde de aynı dili kullandı. Başpiskopos'a, "Kıbrıs'ın Yunanlaşması (Helenizm) mücadelesinde siz çok önemlisiniz. 'nin bölgedeki kazanımlarını kalıcı kılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Türk düşmanı konuşmalarla ünlenen Hrisostomos, söyleyecek yeni bir şey bulamadı.

Yunan Cumhurbaşkanı mezarlık ziyaretleri de yaptı ve İngiliz sömürge döneminde İngiliz ve Türklere saldıran, yakalandıktan sonra da idam edilen EOKA militanlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Sakellaropulu, iki günlük temaslarını Rum yönetiminde üslenen Yunan Alayı'na giderek tamamladı.

Yunan gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

RUM LİDER BM'DE AYNI DİLİ KULLANDI

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu'nun 75'inci açılış törenlerine video mesajla katıldı ve Yunan Cumhurbaşkanı gibi 'yi suçladı. Anastasiadis mesajında, "Kıbrıs, 1974 yasa dışı Türk işgalinin sonuçlarına maruz kalmaya devam ediyor, şimdi ise kara sularımızda yeni bir Türk işgali ile karşı karşıyayız. Türkler, BM Güvenlik Konseyi'nin aksi kararlarını rağmen kapalı Maraş şehrini açmakla tehdit ediyor" dedi.

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Son dakika: Yunan Dimokratia gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler
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