Son dakika: Yunan Dimokratia gazetesi küstah sözlerini sürdürdü! Alçak manşeti tekrar servis ettiler

BAŞPAPAZ BİLE ŞAŞIRDI

Sakelaropulu, Ortodoks Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'u ziyaretinde de aynı dili kullandı. Başpiskopos'a, "Kıbrıs'ın Yunanlaşması (Helenizm) mücadelesinde siz çok önemlisiniz. Türkiye'nin bölgedeki kazanımlarını kalıcı kılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Türk düşmanı konuşmalarla ünlenen Hrisostomos, söyleyecek yeni bir şey bulamadı.

Yunan Cumhurbaşkanı mezarlık ziyaretleri de yaptı ve İngiliz sömürge döneminde İngiliz ve Türklere saldıran, yakalandıktan sonra da idam edilen EOKA militanlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Sakellaropulu, iki günlük temaslarını Rum yönetiminde üslenen Yunan Alayı'na giderek tamamladı.