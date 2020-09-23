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Son dakika: Olayların ülkesi 'ta Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti

Son dakika bilgisine göre ’ta hükümet karşıtı eylemler başlatan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan , devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:46 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:51 ABONE OL
Son dakika: Olayların ülkesi Belarus'ta Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülke genelinde eylemler başlamıştı. Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolara rağmen, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun gizli bir törenle yemin ederek göreve başladığı bildirildi. Yemin töreninin gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı ile Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirildi.

BİLGİLENDİRME YAPILMAMIŞTI

Yemin töreni öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

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Son dakika: Olayların ülkesi Belarus'ta Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti
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