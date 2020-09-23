Son dakika: Zehirlenen Rus muhalif lideri Aleksey Navalni'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Rus muhalif lideri Aleksey Navalni'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme... Berlin Hastanesi Navalni'nin taburcu edildiği ve tamamen iyileşmesinin mümkün olduğunu duyurdu.

20 Ağustos'ta bindiği uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Omsk'tan Berlin'e nakledilerek tedavisine orada devam edildi. Zehirlendiği anlaşılan Rus lider, o günden itibaren yoğun bakımda kalmasına rağmen iyileşti.

NAVALNİ MERDİVENLERDEN AŞAĞI YÜRÜRKEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Rus politikacı Alexei Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi'nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından durumuna dair açıklama yapan Navalni, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Tomsk şehrinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya gitmek için uçağa binen Navalni'nin uçuş sırasında kötüleşmesinin ardından, uçak Omsk şehrine iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına zehir karıştırıldığı ileri sürülmüştü. Navalni daha sonra, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesine nakledildi. Komadan çıkarak iyileşmeye başlayan Navalni, hala hastanede tedavi altında bulunuyor.

Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini sosyal medya hesabından paylaştı

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