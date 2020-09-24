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’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

salgınından en çok etkilenen ülkelerin arasında yer alan 'de her geçen gün bilanço ağırlaşıyor. Bugün açıklanan rakamlara göre, ABD'de ölenlerin sayısı toplam 206 bin 623'e yükseldi. Ülkede 4 milyon 400 bin 342 kişinin de tedavi olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 17:37 Son Güncelleme: 24.9.2020 17:52 ABONE OL
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

KOVİD-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de vaka ve ölüm sayıları artış gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 206 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 206 bin 623 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 142 bin 426 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 400 bin 342 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı
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