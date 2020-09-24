ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

KOVİD-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de vaka ve ölüm sayıları artış gösterdi.

ÖLÜ SAYISI 206 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 206 bin 623 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 milyon 142 bin 426 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 400 bin 342 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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