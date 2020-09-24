ABD’de ölümler 200 bini geçti

DÜNYA GENELİ: Vakalar 31 milyon 824 bini geçti. Ölü sayısı ise 976 bin 155 oldu.ABD: Ölümler 205 bin 503'e ulaşırken, toplam vaka sayıları 7 milyon 98 bin 766'ya çıktı.SUUDI ARABİSTAN: Umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak.BOSNA HERSEK: Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarı, Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'e de örnek olacak.DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: Yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) Çin, Rusya ve ABD'nin henüz katılmadığı bildirdi.HINDISTAN: Son 24 saatte bin 86 kişi daha öldü. 83 bin yeni vaka var.BREZİLYA: 836 kişi daha öldü.ALMANYA: Dışişleri Bakanı Heiko Mass kişisel korumasında Kovid çıkmasının ardından karantinaya alındı.İSPANYA: Bir günde 10 bin 799 vaka bildirildi.AFRİKA: İyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bini aştı.ENDONEZYA: Devlet Başkanı Widodo "Tüm ülkeler Kovid-19 aşısı için eşit erişime sahip olmalı" dedi.GÜNEY AFRİKA CUMHURIYETİ: Kovid-19 vaka sayısı 663 bini geçti.RUSYA: Son 24 saat: 6 bin 431 yeni vaka, 150 can kaybı daha.AVRUPA: Bir doz koronavirüs aşısı 15 euroyu geçmeyecek.İSRAIL: 6 bin 861 vaka.