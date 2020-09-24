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Almanya’dan utandıran itiraf

Frank Walter Steinmeier, ülkesinde ırkçılık ve Müslümanlara karşı düşmanlık olduğunu söyledi. Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile Bellevue Sarayı'nda buluşan Steinmeier, "Ülkemizde ırkçılık var, Müslümanlara düşmanlık ve Musevi karşıtlığı var.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 ABONE OL
Almanya’dan utandıran itiraf
Sokakta insanlar koyu tenli oldukları, camide namaz kıldıkları, kipa giydikleri için hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve saldırıya uğrayıp katlediliyor" dedi. Aşırı sağcılığın köklerinin Alman toplumunun derinliklerine indiğini, bunun ciddi ve acil bir sorun olduğunu belirten Steinmeier, ırkçılıktan, nefretten ve şiddetten uzak bir toplum için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Murat TOSUN / BERLİN
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Almanya’dan utandıran itiraf
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