Almanya’dan utandıran itiraf

Sokakta insanlar koyu tenli oldukları, camide namaz kıldıkları, kipa giydikleri için hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve saldırıya uğrayıp katlediliyor" dedi. Aşırı sağcılığın köklerinin Alman toplumunun derinliklerine indiğini, bunun ciddi ve acil bir sorun olduğunu belirten Steinmeier, ırkçılıktan, nefretten ve şiddetten uzak bir toplum için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirmişti.BERLİN