Beyrut patlaması mağdurlarına yardım dağıtılacak

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta çok büyük bir patlama meydana geldi.Bu patlamada yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 500'den fazla kişi de yaralandı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN MAĞDURLARA MÜJDE

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bugün yapılan toplantıda ülkede bu patlamadan etkilenenlere yardım edeceklerini açıkladı.

Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video

66 MİLYON DOLAR DAĞITILACAK

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bugün 2020 devlet bütçesinden başkentte meydana gelen şiddetli patlamadan etkilenen kişilere 100 milyar Lübnan Lirasının (Yaklaşık 66 milyon Dolar) dağıtılmasını onayladı.

ORDU LİSTE HAZIRLAYACAK



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, paranın dağıtımının Lübnan ordusu tarafından hazırlanan listelere göre yapılacağı aktarılırken, patlamadan en çok etkilenenlere öncelik verileceği belirtildi.

Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler...

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi!