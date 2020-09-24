BM'den Putin'in aşı teklifine yanıt gecikmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75. Genel Kurulu için yayınladığı videoda gündeme ilşkin önemli konulara değindi. Putin burada Rusya'nın kendi Kovid-19 aşısını, isteyen BM yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu duyurdu. Bu teklife ise BM'den yanıt gecikmedi.

"BM'NİN TIBBİ BİRİMİ DEĞERLENDİRECEK"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Kovid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.

Dujarric, ''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.

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