Böylesi görülmedi: 380 balina öldü

Avustralya'nın Tazmanya Adası kıyılarına vuran ve kurtarılmaları için çalışma başlatılan balinaların çoğu öldü. Yetkililer, kıyıya vuran ve sığ sularda mahsur kalan balinalardan 380'inin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun bugüne kadar görülen en büyük kayıp olduğunu ifade eden uzmanlar, 50 balinanın kurtarıldığını 30 balinanın ise hala kurtarılmayı beklediğini aktardı. Bölgedeki başka kıyılarda balina olup olmadığını belirlemek için çalışmalar sürüyor. Tazmanya Adası'nda balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. Sürüler halinde hareket eden balinaların neden kıyıya vurduğu ise bilinmiyor. DIŞ HABERLER