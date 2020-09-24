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Erdoğan’ın eleştirileri, elçisine salonu terk ettirdi

Giriş Tarihi: 24.9.2020 ABONE OL
Erdoğan’ın eleştirileri, İsrail elçisine salonu terk ettirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı videolu hitabının yankıları sürüyor. Dünya basını bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirileri sırasında ise İsrail Büyükelçisi'nin salonu terk etmesi kameralara takıldı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde İsrail'in Filistin'e yönelik "baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından" bahsederken, salondan ayrıldı.

DESTEK VERMEYECEĞİZ
Erdoğan, konuşmasının söz konusu bölümünde, "Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor. Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz" demişti.
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Erdoğan’ın eleştirileri, İsrail elçisine salonu terk ettirdi
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