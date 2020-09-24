Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 16 bin 96 artış kaydedildi

Dünya korona virüs ile mücadelesine devam ediyor. ABD'den sonra Fransa'da da vaka ve ölüm haberleri tedirginlik yaratıyor. Fransa'da açıklanan son rakamlar bilançoyu ortaya koydu.

SON 24 SAATTE EN YÜKSEK RAKAM

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

YOĞUN BAKIM 1048'E ULAŞTI

Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi. Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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