İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda 'Mavi Vatan' konuşulacak!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alınacağı video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

DİPLOMASİ VURGUSU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bugün saat 12:00'de başlayacak olan Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda Mavi Vatanımız'daki tüm meseleleri ele alacağız. Türkiye'nin hakkaniyet ve iş birliği vizyonunu tüm muhataplarımıza net bir şekilde anlatarak diplomasinin önemini bir kez daha vurgulayacağız." ifadelerini kullandı.

Konferansın "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Hakkaniyet ve İş Birliği Vizyonu" başlıklı ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan söz alacak. İlk oturumun moderatörlüğünü gazeteci Meryem İlayda Atlas üstlenecek.

İkinci oturumda da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College'dan Prof. Dr. Mark Meirowitz "Doğu Akdeniz'de Hakkaniyetli Bir İş Birliğinin Uluslararası Sisteme Yansımaları" üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Bu oturumun moderatörlüğünü ise SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yapacak.

Macron’un dinlediği lider! Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Sevilla haritası! Yunanistan ve GKRY, gayrimeşru Sevilla haritası ile ne yapmaya çalışıyor? Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü