İsrail’de korona virüsten en yüksek ölü sayısında artış

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, KOVİD-19 nedeniyle ülkede bir günde rekor sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kovid-19'dan 59 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yük sayı olduğu vurgulandı.

CAN KAYBI TOPLAM 1376'YA ULAŞTI

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1376'ya ulaştığı, 6 bin 499 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 209 bin 635'e çıktığı kaydedildi. Hastalardan 685'inin durumunun ağır olduğu, 148 bin 417 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

3 HAFTALIK KARANTİNA UYGULANMIŞTI

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanlık Ofisi önünde toplanan bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina kararı gerekçe gösterilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere getirilen kısıtlamayı protesto etti.

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