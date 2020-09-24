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'de maskesiz gezen kişiye para cezası

Türkiye'de yeni tip kapsamında denetimler arttı. 'de yapılan denetimlerde maskesiz gezen M.H.O, durduruldu. Denetimde kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi ve GBT sorgusu yapıldı. Maske takmadığı tespit edilen kişiye 900 lira para cezası uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 23:24 Son Güncelleme: 24.9.2020 23:28 ABONE OL
Kayseri'de maskesiz gezen kişiye para cezası

Türkiye'de korona virüs denetimleri hız kazandı. Bu kapsamda Kayseri'de denetimler sıklaştırıldı. Bugün yapılan denetimlerde maske takmayan bir kişi tespit edildi.

MASKE KULLANIMI VE TEMİZLİĞE UYUP UYULMADIĞI KONTROL EDİLDİ

Yapılan denetimde, Kovid-19 tedbirlerine, maske kullanımına, mesafe ve temizliğe uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

900 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler, maske takmayan M.H.O. isimli kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Polise maske takmamanın cezasını soran M.H.O, "Yemek yedik. Yazık günah" dedi. M.H.O'ya maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

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Kayseri'de maskesiz gezen kişiye para cezası
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