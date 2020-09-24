NATO raporunda Türkiye’ye övgü: Türk Donanması ihtiyatlıydı

Son dönemde Türkiye'ye karşı hasmane tavır takınan Fransız yönetimi, 10 Haziran'da bir savaş gemilerinin Akdeniz'de Türk fırkateynleri tarafından taciz edildiği iddiası ile ilgili NATO'ya rapor hazırladı. Ancak, NATO'ya iddialarını destekleyecek teknik verileri sunamadı. Türkiye gemilerinin, taciz bir yana söz konusu gemiye talepleri üzerine yakıt ikmali yaptığını rapor ve belgelerle kanıtladı. Belgeler müttefikler ve NATO karargâhındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı. NATO makamlarının inceleme sürerken Türk personelin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımına teşekkür ettiği bilgisine ulaşıldı.Akdeniz'deki bir NATO misyonu çerçevesinde Libya açıklarında görev yapan bir Fransız fırkateynine Türk savaş gemileri tarafından "radar kilidi atıldığı" iddia edildi. Fransa'nın iddiası üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla üç haftalık ayrıntılı bir çalışma yapıldı. 130 sayfalık bir rapor hazırlandı. Paris'in iddialarını desteklemekten uzak olduğu öne sürülen raporun kesin bir sonuç belirtmediği ve taraflardan birini haklı diğerini haksız göstermemek için dikkatli bir şekilde yazıldığı kaydediliyor. NATO'nun raporu tamamlamasına rağmen açıklama yapmayacağı da iddialar arasında yer alıyor.Türkiye, olayın aslının, Fransız gemisinin NATO usullerini dikkate almayarak, üç Türk gemisinin ilerlediği konvoyun arasına 20 deniz mili süratle girmek suretiyle tehlikeli bir manevra yapması olduğunu açıkladı. Türkiye, iddiasını destekleyen teknik verileri sunamayan Fransa'dan doğru bilgilendirme yapmamasından dolayı, özür bekliyor.