Rekoru kola içerek kutladı

117 yaşındaki Kane Tanaka, Japonya tarihinin en yaşlı insanı... Tanaka, Mart 2019'da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Tanaka, cumartesi günü ise 117 yıl ve 260 gün yaşadıktan sonra 2018'de ölen Nabi Tajima'nın rekorunu kırdı. Fukuoka kentindeki bir bakımevinde kalan Tanaka, yeni rekorunu en sevdiği içecek olan koladan bir şişe içerek kutladı. 5 Japon imparatoru gören yaşlı kadının bakımevindeki arkadaşlarıyla oyun oynadığı bildirildi. 9 kardeşten 7'ncisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903'te doğmuştu. Independent Türkçe