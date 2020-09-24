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: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...

: İsrail ile yakınlaşma politikasına hız veren Birleşik Arap Emirlikleri, bu yolda tepki çeken adımlar atmayı sürdürüyor. BAE, İsrail ile ilişkileri ilerletmek için attığı adımları öylesine ilerletti ki, bazı hamleler için 'İsrail bile bu kadarını beklemiyordu!' yorumları yapılıyor. O hamlelere bir yenisi eklendi. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlik'lerinden Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'le de yakın ilişkileri olan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'ın Hz. Muhammed döneminde Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:35 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...

BAE, Türkiye ve İslam karşıtı duruşunda hız kesmiyor. Sahada ve masada her alanda Türkiye'nin karşısında duran BAE, İsrail ile ilişkileri ilerletmek için de her türlü tavizi vermeyi sürdürüyor.

Son dakika: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...

Normalleşme adımları kapsamında birçok alanda beklenmeyen hamleler yapan BAE, son olarak İsrail'in bile beklemediği bir talepte bulundu.

BAE ile İsrail'in normalleşmesinin arkasında olduğu bilinen Suudi Arabistan yönetimine BAE'den skandal bir çağrı geldi.

Son dakika: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...

KOVULAN YAHUDİLER İÇİN TAZMİNAT

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesine konuşan aktivist Mazraui, Suudi Arabistan'ın Hz. Muhammed döneminde Hayber'den çıkarılan Yahudiler için İsrail'e tazminat ödemesi ve vatandaşlık vermesi çağrısında bulundu.

Son dakika: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...

Mazrui, Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile yakın ilişkilere sahip olması ile dikkat çekiyor. Mazrui'nin talebinin Zayed tarafından desteklendiği düşüncesi hakim.

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Son dakika: İsrail bile bu kadarını beklemiyordu! BAE'den skandal talep...
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