Son dakika: Lukaşenko'dan yaylım ateşi! 'Seçimi tanımıyoruz' diyen ülkelere çok sert sözler...

"BU SIRRI SAKLAMAK İMKANSIZ"

Lukaşenko, "Belarus yasalarına göre Batı devletlerini, hatta genel olarak kimseyi uyarmak zorunda değiliz. Bu bizim ülkemizin iç meselesidir. Törenin 'sır' içinde yapıldığı konusunda eleştiri var. Yemin törenine askerlerle birlikte yaklaşık 2 bin kişi davetliydi. Böyle bir sırrı saklamak neredeyse imkansız." diye konuştu.

Batılı devletlerin cumhurbaşkanlığının meşruiyetini tanımadığını anımsatan Lukaşenko, "Tanımıyoruz diye bağırıyorlar. Biz kimseden seçimlerimizi tanımasını ya da tanımamasını, yeniden seçilen cumhurbaşkanının meşruiyetini tanımasını ya da tanımamasını istemedik. Önemli olan, bunun ülkemizin anayasasına uygun olmasıdır." şeklinde konuştu.

İlk defa yemin töreni yapmadığı için bu olayı büyütmediklerini ve bunun bir "sır" olmadığını vurgulayan Lukaşenko, tören öncesinde geleneksel olarak şehrin her yerinde konvoyla dolaştıklarını ve insanların bunu gördüğünü dile getirdi.

Lukaşenko, bu törenin sır gibi gösterilme çabasının hafta sonu sokağa daha çok protestocu çıkmasını sağlamak olduğunu ifade etti.