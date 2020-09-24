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Yunan ordusunda koronavirüs alarmı! Askeri öğrenciler pozitif

'da Hava Harp Okulu'nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:48 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:50 ABONE OL
Yunan ordusunda koronavirüs alarmı! Askeri öğrenciler pozitif

Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda eğitim-öğretim gören 15 öğrencide yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle okul idaresi alarm verdi. Tatoi Hava Üssü'nde uçuş dersleri gerçekleştiren öğrenciler ve üs çalışanlarının tamamına koronavirüs testi yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

POZİTİF ASKERİ ÖĞRENCİLER HÜCREYE ALINDI

Testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları da evlerinde karantina altına alındı. Hava Harp Okulu idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

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Yunan ordusunda koronavirüs alarmı! Askeri öğrenciler pozitif
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