Almanya’nın Joe Biden’ı

Türkiye'nin izlediği kararlı politikalar Batılı siyasilerin gerçek yüzlerini ortaya koymaya devam ediyor. Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung için yazdığı makalede doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Almanya ile ilişkilerini irdeleyen bir makale kaleme alan Erdmann, skandal ifadelerle tepki çekti. Emekli Büyükelçi Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde, Türkiye ile tekrar dost olacağız" dedi. Eski Büyükelçi, "Avrupa Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler aynı zamanda büyükelçinin Türkiye'yi şu an olarak dost görmediği, ancak Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin AB içinde yeniden "dost" görüleceğini açık açık gösteriyor.Erdman yazısında ayrıca AB'nin ve Almanya'nın Erdoğan'a istediğini yaptıramaması konusuna da değindi. ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden da bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza atmıştı. FRANKFURT