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Dışişleri Bakanı 'ndan 'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:41 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında da Çavuşoğlu'nun mesajı alıntılanarak, "Dost ülke Türkiye'ye teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirilmişti. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
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