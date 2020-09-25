Dünyada ilk kez denenecek! Koronavirüs enjekte edecekler

Çin'den dünyaya yayıldığı iddia edilen yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Dünya genelinde 32.2 milyon kişiye bulaşan, 982 binden fazla kişiyi hayattan koparan virüse karşı ne bir aşı ne de etkili bir ilaç tedavisi bulunabilmiş değil. Aşı çalışmaları sürerken Almanya'da Berlin'deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, "yüksek derecede etkili" bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte hızlı bir koruma sağlayacağı bildirildi. Aşı, hem koronavirüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek. Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600'e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.