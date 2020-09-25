Dünyada Kovid gelişmeleri Çin sınırlarını tamamen açtı

Dünya genelindeki ölümler 975 bini aştı.Çin: Salgının ilk merkezi olan Çin'de Kovid-19 nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirilen giriş yasağını kaldırdı.Kanada: İkinci dalga başladı.Almanya: Dışişleri bakanından sonra ekonomi bakanı da karantinaya alındı.Hindistan: Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Brezilya: 869 can kaybı daha.Meksika: 601 kişi öldü.Afrika: Son 24 saatte 9 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü.ABD: Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 113 aratarak 206 bin 616'ya yükseldi. Dr. Anthony Fauci, nisan ayına kadar ABD'deki herkes için yeteri kadar aşıya sahip olacaklarını kaydetti.Rusya: Son 24 saat: 6 bin 431 yeni vaka, 150 can kaybı daha. .İsrail: Başbakan Netanyahu "Uçurumun eşiğindeyiz" dedi.Fransa: 13 binden fazla yeni vakanın görüldüğü ülkedi tedbirler arttı, restoranlar erken kapanıyor.Yunanistan: Hava Harp Okulu'nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı ifade edildi.İngiltere'de aşı testleri için gönüllülere virüs enjekte ediliyor.