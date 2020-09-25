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’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

da ABD gibi korona virüsten en fazla etkilenenler arasında... Ülkede açıklanan veriler tedirginlik yaratan cinsten. Bugün açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 15 bin yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 500 bini geçmiş oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:29 Son Güncelleme: 25.9.2020 23:33 ABONE OL
Fransa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Fransa'da ortaya çıkan vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artış gösteriyor. Ülkede Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili güncel verileri bugün kamuoyuyla paylaştı.

TOPLAM VAKA 500 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 797 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 513 bin 34'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 150 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 661'e yükseldiğini açıkladı.

3 KAT ARTTI

Bakanlık, 747'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 69 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Geçtiğimiz iki hafta içinde Fransa'da yaklaşık 150 bin yeni vaka tespit edilirken, 2 aylık karantina döneminde ise 132 bin civarı vaka kayıtlara geçmişti.

Fransa'da dün 16 bin 98 vakanın tespit edilmesiyle salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise geçen haftaya göre 3 kat arttı.

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Fransa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti
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