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'daki gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

'nın başkenti 'te bir bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. 18 yaşındaki saldırganın olay sonrasında hemen yakalandığı ve suçunu itiraf ettiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonrası polis, 18 yaşındaki saldırgan ile aynı dairede yaşadığına inanılan 5 kişinin daha gözaltına alındığını aktardı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:55 Son Güncelleme: 26.9.2020 00:00 ABONE OL
Fransa'daki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün bir bıçaklı saldırı meydana geldi. Paris'te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

18 YAŞINDAKİ PAKİSTANLI GENÇ VE 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanı'nda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyurmuş, şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğunu belirtmişti.

Yetkililer, 18 yaşında ve Pakistan asıllı olduğu öğrenilen saldırganın yakalandıktan hemen sonra suçunu itiraf ettiğini aktarırken, saldırgan ile metroda konuşan 33 yaşındaki bir kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonrası polis, 18 yaşındaki saldırgan ile aynı dairede yaşadığına inanılan 5 kişinin daha gözaltına alındığını aktardı.

"HENÜZ YETERİNCE BİLGİ YOK"

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Henüz yeterince bilgi yok" ifadelerini kullandı. Bakan Darmanin, olayı terör saldırı olarak nitelendirirken, saldırganın 1 ay önce henüz reşit değilken tornavida taşımaktan gözaltına alındığını açıkladı. Darmanin, saldırganın henüz terör bağlantısının saptanmadığını aktardı.

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Fransa'daki bıçaklı saldırıda gözaltı sayısı 7’ye yükseldi
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