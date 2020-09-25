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zırhlı 'ndan geçti

ABD Donanması'nın en hızlı transfer gemilerinden USNS Yuma'nın ardından akşam saatlerinde bu kez  Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı , 'ndan geçti. Gemi, 'ne doğru yol aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 19:37 Son Güncelleme: 25.9.2020 20:17 ABONE OL
Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, İstanbul Boğazı'nın ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 18.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. İstihbarat gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız donanmasına katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor.

Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri (uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e- posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

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Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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