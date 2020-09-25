Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 390 artarak 14 bin 766'ya, vaka sayısı da 13 bin 467 artışla 678 bin 266'ya yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 536 bin 589 oldu.

- ŞİLİ'DE ÖLÜ SAYISI 12 BİN 527'YE YÜKSELDİ

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artışla 12 bin 527'ye, vaka sayısı 2 bin 222 artarak 453 bin 868'e çıktı.

- BOLİVYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 765'E ÇIKTI

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 765'e, vaka sayısı da 628 artışla 132 bin 618'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 92 bin 101 olarak açıklandı.

