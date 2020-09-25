Navani'ye bir şok daha

Ağustos ayında Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlanan ve Almanya'nın Berlin kentinde bir hastanede tedavi edilen ardından da taburcu olan Rus muhalif Alexei Navalni, bir şokla daha karşı karşıya kaldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin evine el koyuldu, banka hesapları donduruldu.

HESAPLARI DONDURULDU VE EVİNE EL KONDU

Gelen son bilgilere göre Rusya'nın, taburcu edilen Rus liderin banka hesaplarını dondurduğu ve Moskova'da bulunan evine el konduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalni, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti.

Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalni'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Navalni'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğunu belirtilmişti.

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