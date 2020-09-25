New York'ta restoranlara verilen geçici dış mekan kullanım izni uzatıldı

Korona virüsün merkezi ABD'de restoranlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bu karara göre, New York'ta 31 Ekim'e kadar kaldırım ve yol kenarlarında yemek servisi yapılabilecek.

SÜRE 31 EKİM'E KADAR UZATILDI

Belediye Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, New York metropolitan bölgesindeki restoranlara 31 Ekim'e kadar dış mekan kullanım izni veren "Açık Restoranlar" programı yıl boyunca uygulanacak. Haziran ayında başlayan programla restoranlar, dış mekandaki oturma kapasitelerini izin almak kaydıyla komşu dükkanların önüne kadar genişletebilecek.

Ayrıca, düzenlemeyle restoranların servis masası açtığı kaldırımlarda doğal gazlı ısıtıcılar kullanmasına izin verilirken, elektrikli ısıtıcılar da kaldırım veya yol kenarına kurulmuş masalardaki müşterileri soğuktan korumak için kullanılabilecek.

SEKTÖRÜN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN KURALLAR GEVŞETİLDİ

New York şehrinde, halen iç mekanlarda yemek yemenin yasak olduğu restoranlar 30 Eylül'den itibaren yüzde 25 kapasite ile de olsa müşteri servisine açık hale gelecek.

Kovid-19 vakalarının iyice azalması ile New York Belediyesi, restoranların üzerindeki ekonomik yükün biraz daha hafifletilmesi yolunda söz konusu yumuşatma kararlarının alındığını açıkladı. New York şehir merkezinde restoranlar, açık alanlarda kurulu masalarda, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla bir süredir müşteri kabul edebiliyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, salgın döneminde, sosyal mesafe ve hijyen önlemleri ile birlikte bazı kuralların yumuşatılması yoluna gidilerek 10 binden fazla restoranın ayakta kalmasının ve 100 binden fazla istihdamın korunmasının sağlandığını belirtmişti.

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