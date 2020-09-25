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heyetinden skandal hareket! 'li teröristlere plaket verdiler!

'nin (Kobani) iline giden heyeti, terör örgütünün 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve örgüt üyelerine plaket verdi. PYD'li teröristin geçtiğimiz günlerde Rus askeri aracından indiği görülmüştü. 'nin Suriye'de çekildiği bölgelere yerleşen Rus askerlerinin ile aktif faaliyetler yürüttüğü biliniyor.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:17 Son Güncelleme: 25.9.2020 11:23 ABONE OL
Rus askeri heyetinden skandal hareket! PYD'li teröristlere plaket verdiler!

Suriye'de Rus ordusuna bağlı bir heyet Ayn El Arab (Kobani) şehrine giderek PYD'li teröristlere plaket verdi. PYD'nin kuruluşunun 17. yılı dönümü için yapılan ziyarette çekilen fotoğraflar, örgüte yakın hesaplar tarafından paylaşıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile 'devletçik' kurma planı suya düşen PYD, Rusya ile ilişkilerini geliştirme yoluna gitmişti.

ABD'nin bölgeden çekilme ihtimalini hesap eden örgüt, bir taraftan Suriye rejimi diğer taraftan da Rusya ile faaliyetlerini arttırıyor.

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Rus askeri heyetinden skandal hareket! PYD'li teröristlere plaket verdiler!
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