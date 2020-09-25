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Son dakika: 'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Son dakika haberi: , deniz sınırında 'nin sularına giren 47 yaşındaki Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore birlikleri tarafından vurularak öldürülüp bedeninin yakıldığını duyurdu. Kuzey Kore liderinin özür dilediği söylendi

Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:07 Son Güncelleme: 25.9.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında birliklerinin Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürdüğünü duyurdu. Öldürülen yetkilinin 500 tonluk gemiyle denetleme görevindeyken kaybolduğu vurgulandı.

Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Açıklamada, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre , adamı sularında buldu ve ona ateş edip bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz böylesine acımasız bir eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi şiddetle bir açıklama yapmaya, sorumluları cezalandırmaya çağırıyor" denildi.

Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Açıklamada ayrıca, 'nin bu olayla ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olduğu konusunda sert bir şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Öte yandan, Temmuz 2008'den bu yana ilk kez , sivil bir Güney Koreliyi vurarak öldürdü. Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesi sonucu Park Wang-ja, Kuzey Koreli yetkililer tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...

Gelen son dakika bilgisine göre, Güney Koreli yetkililer, lideri Kim Jong Un'un 'bu tatsız' olay nedeniyle özür dilediğini aktardı.

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Son dakika: Güney Kore'den flaş iddia: Bakanlık çalışanını öldürüp, yaktılar...
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