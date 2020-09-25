Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki! "Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili haddi aşan söylemlerde bulundu. Türkiye'den Pelosi'nin skandal sözlerine çok sert tepki geldi.

Pelosi 3 Kasım'daki seçimler ile ilgili "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

PELOSİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nacy Pelosi'nin Başkan Donald Trump'a "Türkiye'de değilsiniz, ABD'desiniz" demesi üzerine, Ankara çok sert tepki gösterdi.

ANKARA'DAN ÇOK SERT TEPKİ!

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada; "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.

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