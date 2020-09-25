Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki! "Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki! "Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nacy Pelosi' Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadeler kullandı. Pelosi'nin küstah sözlerine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,yaptığı son dakika açıklamasında; "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD 'na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:53 Son Güncelleme: 25.9.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki! Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili haddi aşan söylemlerde bulundu. Türkiye'den Pelosi'nin skandal sözlerine çok sert tepki geldi.

Pelosi 3 Kasım'daki seçimler ile ilgili "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

PELOSİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nacy Pelosi'nin Başkan Donald Trump'a "Türkiye'de değilsiniz, ABD'desiniz" demesi üzerine, Ankara çok sert tepki gösterdi.

ANKARA'DAN ÇOK SERT TEPKİ!

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada; "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye sert tepki! "Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA