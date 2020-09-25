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Son dakika haberi: 'de dev ! laboratuvarından korkutan görüntüler!

Edinilen son dakika haberine göre; menşeli teknoloji devi şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında çıktı. Çıkan dev yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 13:20 Son Güncelleme: 25.9.2020 13:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Çin'de dev yangın! Huawei laboratuvarından korkutan görüntüler!

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.

Son dakika: Çin'de Huawei laboratuvarında dev yangın | Video

HUAWEİ LABORATUVARINDA YANGIN

Çin menşeli teknoloji devi Huawei şirketinin, Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, telekomünikasyon cihazı üreticisi Huawei'nin Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan şehrindeki laboratuvarında yangın çıktı. Songshan Gölü yakınlarında bulunan laboratuvardaki yangına, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. Yangında yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Son dakika haberi: Çin'de dev yangın! Huawei laboratuvarından korkutan görüntüler!
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