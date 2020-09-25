Son Dakika: O hastalığın aşısını bulan doktor corona virüsü aşısı için çalışıyor!

Dr. Özcengiz, Uzun yıllar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Aşı Serum Üretim Araştırma Müdürlüğü görevinde bulundu. Özcengiz, 1980-2000 yılları arasında difteri, boğmaca, tetanos, kuduz, tifo gibi aşıların üretimi ve sorumluluğunu üstlendi. 1990'lı yıllarda insan aşılarının geliştirilmesi için çaba harcayan Özcengiz, insan aşılarının Türkiye'de yeni tip aşılar olarak üretilmesi için projeler geliştirdi. Özcengiz, Türkiye'de ilk kez 'adsorbe tetanos' aşısını geliştiren ekibin içinde de yer aldı. Özcengiz, şimdi Ankara'da özel bir firmada Covid-19'a karşı yerli aşının geliştirilmesi çalışmalarında göre alıyor.

'COVİD AŞISINDA HAYVAN DENEYLERİNE GEÇECEĞİZ'

Dr. Özcengiz, Covid-19 aşısı için çalışmalara Ağustos ayı itibarıyla başladıklarını belirterek, "Sorumluluğumuz gereği değişik patojenlerde yaptığımız rekombinant aşı çalışmalarını Covid aşısı için yapma kararı aldık. Şu anda o çalışmalar iyi gidiyor. Önümüzdeki günlerde hayvan deneylerine geçeceğiz. Bu bir rekombinant aşı olacak. Rekombinant aşıların güçlü ve daha etkin olma olasılıkları fazladır. Bunu başarırsak eğer büyük üretime de en kısa zamanda geçip klinik çalışmalara başlamayı planlıyoruz. İlk hayvan deney sonuçlarının yaklaşık 2-3 ay içerisinde çıkmasını bekliyoruz. Olumlu sonucu aldığımız andan itibaren biz zaten bunu gerekli yerlere iletip üretim aşamasına getirmeye çalışacağız" dedi.