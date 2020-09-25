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Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...

Son dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası tüm dünya maskelere hücum etti. da, hem ülke genelinde kullanılması iin hem de ordusuna vermek için yüklü miktarda maske siparişi verdi. Alman ordusunun kullanması için sipariş edilen 10 milyon FFP2 maske kusurlu çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 17:12 Son Güncelleme: 25.9.2020 17:16 ABONE OL
Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...

'da askerlerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından korunması için satın alınan 10 milyon FFP2 tipi maske kusurlu çıktı.

Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...

'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından askerlerin korunması için 47 milyon Euro'ya satın alınan 10 milyon FFP2 tipi maskenin kusurlu çıktığı belirlendi. Salgın nedeniyle askerler için sipariş edilen milyonlarca koruyucu maskelerde yetersiz filtre performansı olduğu tespit edildiği, kusurlu maskelerin kaliteli ürünlerle değiştirilmesi için girişimde bulunulduğu açıklandı.

Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...

Alman ordusunun acil maske ihtiyacını karşılayabilmek için Ağustos başında yaklaşık 1.3 milyon maske alınırken, Ekim ayında da ikinci parti olarak 1 milyona yakın maskenin daha Alman ordusuna teslim edileceği duyuruldu.

Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...

Alman ordusunda yaşanan kusurlu maske skandalına daha önce Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den satın aldığı maskelerin yüzde 30'unda rastlanmıştı.

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Son dakika: Ülkeyi sarsan olay! Alman ordusu şokta...
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