Suda yaşadığı kanıtlandı

Sahra Çölü'nden akan antik nehir yatağında bulunan yüzlerce Spinosaurus dişi, dev yırtıcı canlının suda yaşayan bir yaşam tarzına sahip olduğunu gösteriyor. Sahra Çölü'nde binden fazla dinozor dişinin ortaya çıkarıldığı keşifte, tespit edilebilen en büyük etçil dinozorun zamanının çoğunu suda geçirdiği doğrulandı. Tyrannosaurus'tan daha büyük olan yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığındaki Spinosaurus 95 ila 100 milyon yıl önce Kuzey Afrika'da yaşadı. Spinosaurus ayrıca Jurassic Park III filminde beyaz perdeye gelmişti. Analiz etmek açısından sınırlı bir fosil kaydına sahip bilim insanları uzun zamandır onun karada yaşadığını düşünüyordu. Independent Türkçe