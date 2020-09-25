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Sudan ve Umman'ın da normalleşme anlaşması imzalayacağını iddia edildi

'in Maariy gazetesi yeni bir iddia ortaya attı. Gaztede yer alan haberde Sudan ve Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına imza atacağı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 20:52 ABONE OL
Sudan ve Umman'ın da normalleşme anlaşması imzalayacağını iddia edildi

Geçen haftalarda Beyaz Saray'da imzalanan 'ihanet anlaşması'na bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise İsrail'in Maariv gazetesi oldu.

'SUDAN VE UMMAN DA İMZA ATACAK' İDDİASI

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin arabuluculuğunda Sudan ve Umman'ın İsrail ile barış anlaşması imzalamak için kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Sudan ve Umman'ın gelecek hafta İsrail ile ilişkileri normalleşme anlaşmasına varacağının duyurulabileceği öne sürüldü. Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, BAE ve Bahreyn'in ardından İsrail'in ülkesiyle normalleştirme anlaşması imzalayabileceği iddialarını yalanlamıştı. İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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Sudan ve Umman'ın da normalleşme anlaşması imzalayacağını iddia edildi
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